Командир отряда "О" руководит операцией по зазвату спецназа ВСУ с "Джавелинами"

Командующий группировки "Отважных" руководит операцией по уничтожению боевиков спецназа киевского режима с американскими противотанковыми "Джавелинами".

Подразделения националистов с ПТРК Javelin обстреливали позиции российских бойцов и быстро меняли дислокацию, пишет "Русская Весна".

В ходе отряд "О" был выявлен квадрат, откуда вёлся огонь, по приказу командира по квадрату нанесли огонь РСЗО "Ураганами". После этого боевиков с ПТРК никто тут не видел.