Командующий группировки "Отважных" руководит операцией по уничтожению боевиков спецназа киевского режима с американскими противотанковыми "Джавелинами".
Подразделения националистов с ПТРК Javelin обстреливали позиции российских бойцов и быстро меняли дислокацию, пишет "Русская Весна".
В ходе отряд "О" был выявлен квадрат, откуда вёлся огонь, по приказу командира по квадрату нанесли огонь РСЗО "Ураганами". После этого боевиков с ПТРК никто тут не видел.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.