ВСУ стягивают резервы для развития успеха в зоне прорыва на западе ЛНР

Стабильно напряжённая — так можно охарактеризовать обстановку практически на всех участках фронта на Украине. Противник пытается прорваться через оборону, нащупывая слабые места.

В районе Сватово (ЛНР) ситуация складывается наиболее тяжёлой, также неважно дела обстоят в Херсонской и Запорожских областях. ВСУ пытаются, используя численное превосходство, успеть развить наступление до начала проливных дождей и пополнения резервов ВС РФ. Однако работа нашей артиллерии не даёт противнику осуществить задуманное.

На северном участке фронта ВСУ стягивают силы, пытаясь развить успех в зоне прорыва в ЛНР. Военкор Евгений Поддубный сообщает:

"Сотни единиц техники и более 40 тысяч личного состава смог сосредоточить киевский режим у линии боевого соприкосновения в Харьковской области, на границе с ЛНР и на севере оккупированной ДНР".

Удержать Сватово и Кременную — основная задача обороны ВС РФ, нельзя допустить прорыва противника. Оборонительные позиции укрепляются основательно, поэтому сделать это вполне реально, уверен Поддубный.

Военный корреспондент Семён Пегов также сообщает об укреплении обороны Кременной. По ВСУ работает артиллерия и авиация.

Что касается Энергодара, Александр Волга уверен, что противник не сможет прорваться к АЭС.

"По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодар в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная", — сообщает чиновник.