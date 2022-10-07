Кнутов: проблему захода ВСУ в тылы решит минирование между укрепрайонами ВС РФ

До конца ноября российской армии надо держаться, пока мобилизованные не пополнят резервы. Уже в начале декабря можно идти в контрнаступление, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

"Принципиальный вопрос, о котором стоило бы говорить — это насколько возможно продвижение украинских войск до холодов. Есть такая у нас возможность. В процессе сдерживания мы должны измотать противника, обескровить и фактически погасить наступательный порыв, наступательный дух, которые сейчас ещё пока свойственны украинской армии. Измотав таким образом противника в оборонительных боях, мы за это время имеем возможность подтянуть резервы", — заявил эксперт.

Натыкаясь на укрепрайоны ВС РФ, группы ВСУ из 10-12 человек отходят, не ввязываясь в бой. Обходят их по просёлочным и грунтовым дорогам, сообщает Кнутов.

"У меня сразу возникает вопрос. Почему мы эти дороги не минируем? Мы даем противнику обойти, зайти с тыла", — задаётся вопросом эксперт.