Военные корреспонденты сообщают о мощных взрывах, которые прогремели в Харькове. После прилёта ракет происходит вторичная детонация боеприпасов. Вероятно, уничтожен военный объект с большим количеством "взрывоопасного добра", передаёт "Русская весна".
Жителей призывают не подходить к окнам и не выходить на балконы. Город сотрясают взрывы.
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В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.