ВС РФ нанесли мощные ракетные удары по Харькову, детонируют боеприпасы

Военные корреспонденты сообщают о мощных взрывах, которые прогремели в Харькове. После прилёта ракет происходит вторичная детонация боеприпасов. Вероятно, уничтожен военный объект с большим количеством "взрывоопасного добра", передаёт "Русская весна".

Жителей призывают не подходить к окнам и не выходить на балконы. Город сотрясают взрывы.