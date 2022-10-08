Пожар и частичное разрушение дорожного полотна на Крымском мосту произошло в результате атаки ВСУ, заявил представитель администрации Запорожья Владимир Рогов.
"Крымский мост взорван. Обе ветки - автомобильная и железнодорожная перерезаны", - написал член главного совета администрации Запорожской области в собственном Telegram-канале.
Он добавил, что движение по мосту полностью закрыто, в настоящее время местные власти готовятся запустить паромную переправу через Керченский пролив.
Рогов уверен, что в ответ необходимо ударить по украинским центрам принятия решений, а потому закончил своё сообщение координатами офиса президента Украины, штаба СБУ и Главного управления разведки ВСУ.
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