Рано утром сегодня, 8 октября, стало известно о возгорании на Крымском мосту. В национальном антитеррористическом комитете сообщают о подрыве семи топливных цистерн. Официальных версий произошедшего на данный момент нет. Дорожное полотно обрушено, движение закрыто.

Военкор Юрий Котенок считает, что Россия должна ответить незамедлительно:

"Ответ за подрыв моста не просто должен быть, а должен быть сокрушителен. Вопрос не в мести, а в наказании и нашей состоятельности как государства, реагирующего на террористические атаки. Крымский мост, безусловно, будет восстановлен. Надеюсь, что сделают это оперативно — в течение нескольких месяцев. Ряд коллег указывает, что ответить Киеву на эту диверсию нечем, и они ошибаются. Удивительно другое — объекты в Киеве целы до сих пор".