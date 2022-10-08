Военкор Руденко заявил, что взрыв на Крымском мосту объявят бытовой катастрофой

Военный корреспондент Андрей Руденко прокомментировал ситуацию с происшествием на Крымском мосту. Он предположил, что мощный взрыв произошёл под водой. В начале года была информация, что Запад поставил Украине подводные дроны-камикадзе.

"Правда, я уверен, сейчас случившееся объявят бытовой катастрофой. И правильно сделают. А вот ответить надо и так, чтоб земля горела под ногами у этих тварей", — сказал он.

Напоминаем, около 6.00 утра 8 октября произошёл взрыв на Крымском мосту во время прохождения по переправе товарного поезда с ГСМ. Очевидцы сообщили о возгорании железнодорожной цистерны с топливом.