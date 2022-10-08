Наступил финальный этап в противостоянии РФ и Украины, сообщил обозреватель Сергей Острына для "Русской Весны".
Он отметил, что Киев всё лето вытягивал из украинских городов в Донбасс все силы обороны, включая мобилизованных граждан. Но основным замыслом властей было создание "кровавой лавины" из своего "пушечного мяса". Подразделения ВСУ раз за разом теряли большое количество техники и живой силы.
Острына отметил, что с 1 октября на Украине мобилизации подлежат и женщины, имеющие военно-учётные специальности.
"Стоит понимать, что киевский режим это мало волнует, как и циничный Запад, спонсирующий геноцид украинского народа", — считает эксперт.
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В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.