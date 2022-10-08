Спецслужбы выясняют, как взорвавшийся грузовик въехал на Крымский мост

Утром в субботу, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста, соединяющего полуостров Крым с материковой частью России, взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн поезда, в этот момент проходящего по мосту.

Один из главных вопросов на данный момент — каким образом начинённый взрывчаткой грузовик вообще оказался на мосту?

Как пояснили RT источники в силовых структурах, въезд на Крымский мост оборудован стационарными досмотровыми радиотехническими комплексами. И все — без исключения — транспортные средства в обязательном порядке ими просвечиваются.

"Комплекс СТ-6035 оснащён приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и еще множество других параметров", — рассказал источник RT, отметив, что "в связи с этим возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик и работе оборудования".