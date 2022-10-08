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Гурулёв: Конфликт с Украиной — лишь малая часть грядущих сражений

Силовые структуры

Депутат, член оборонного комитета Госдумы Андрей Гурулёв считает, что подрыв Крымского моста всего лишь начало военных действий между Россией и Украиной.

Гурулёв: Конфликт с Украиной — лишь малая часть грядущих сражений

"Потому что мы же не с украинцами воюем. Украинцы — это так, промежуточный этап для того, чтобы нагадить России, разменная монета в задаче Европы уничтожить Россию. И когда говорят, давайте до зимы закончим, а потом они замёрзнут — да не замёрзнут!" — отметил он.

По словам парламентария, на данный момент необходимо подготавливать офицеров-срочников, так как будет ещё не одна волна мобилизации.

"Сколько месяцев готовили младших лейтенантов? Наверное, надо к этому переходить. Сержантские школы, где готовили в Великую Отечественную войну, напомню, четыре месяца, и только после этого ставили в строй", — заключил он.

Напомним, около 6.00 утра 8 октября на Крымском мосту произошёл взрыв.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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