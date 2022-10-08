Депутат, член оборонного комитета Госдумы Андрей Гурулёв считает, что подрыв Крымского моста всего лишь начало военных действий между Россией и Украиной.
"Потому что мы же не с украинцами воюем. Украинцы — это так, промежуточный этап для того, чтобы нагадить России, разменная монета в задаче Европы уничтожить Россию. И когда говорят, давайте до зимы закончим, а потом они замёрзнут — да не замёрзнут!" — отметил он.
По словам парламентария, на данный момент необходимо подготавливать офицеров-срочников, так как будет ещё не одна волна мобилизации.
"Сколько месяцев готовили младших лейтенантов? Наверное, надо к этому переходить. Сержантские школы, где готовили в Великую Отечественную войну, напомню, четыре месяца, и только после этого ставили в строй", — заключил он.
Напомним, около 6.00 утра 8 октября на Крымском мосту произошёл взрыв.
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