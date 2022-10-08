Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру украинского националистического режима.
Как сообщает военный эксперт Борис Рожин, беспилотные летательные аппараты "Герань-2" наносят массированные удары по военным объектам в Никополе.
"В Никополе наблюдается активное цветение "Герани". Украинские оккупационные власти подтверждают серию прилётов", — пишет в своём аккаунте мессенджера аналитик.
Отметим, Никополь находится в Днепропетровской области, по всей вероятности, армия России наносит удары по складам ВСУ и расположениям боевиков.
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