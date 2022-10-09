Германия пообещала поставить Украине 100 танков из Греции и Словакии. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Литву, пишет CNN.
При этом министр не уточнила, о каких танках идёт речь. На вооружении у Греции находится несколько сотен танков "Леопард" различных модификаций. Однако официальных подтверждений от Германии о том, что она решилась на поставки этих боевых машин Украине пока не было.
В ФРГ идут споры на этот счёт, и правительство страны до последнего момента отказывалось передавать Украине основные боевые танки, пока этого не сделают другие страны НАТО.
Кроме того, Германия объявила о дополнительных поставках на Украину системы ПВО IRIS-T.
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