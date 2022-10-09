Российские военно-космические силы (ВКС) нанесли массированный удар по базе так называемого Иностранного легиона в Запорожье.
Согласно сообщению МО РФ, в результате удара на острове Хортица уничтожен пункт временной дислокации наёмников-иностранцев, воюющих на стороне Киева. Денацифицированы 160 солдат удачи.
Зачистку территории провели бойцы бригады спецназначения "Барс".
Вообще на Запорожском направлении ВСУ сегодня "не фартит": все их атаки отбиты российскими войсками. А заодно уничтожено, по данным Минобороны:
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