ВКС РФ уничтожили базу "Иностранного легиона" в Запорожье

Российские военно-космические силы (ВКС) нанесли массированный удар по базе так называемого Иностранного легиона в Запорожье.

Согласно сообщению МО РФ, в результате удара на острове Хортица уничтожен пункт временной дислокации наёмников-иностранцев, воюющих на стороне Киева. Денацифицированы 160 солдат удачи.

Зачистку территории провели бойцы бригады спецназначения "Барс".

Вообще на Запорожском направлении ВСУ сегодня "не фартит": все их атаки отбиты российскими войсками. А заодно уничтожено, по данным Минобороны:

примерно 100 украинских военных,

два танка,

пять боевых бронированных машин,

шесть автомобилей.