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Бойцы "ЧВК Вагнера" взяли под контроль поселок Зайцево в ДНР

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские подразделения продолжают один за другим освобождать населенные пункты на Бахмутском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает ФАН.

Бойцы "ЧВК Вагнера" взяли под контроль поселок Зайцево в ДНР

Стало известно о том, что они установили контроль над Зайцево. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Зачистка данного поселка имеет важное значение, так как приближает достижение главной цели — города Бахмут. Теперь его оборона стала еще более затруднительной для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вагнеровцы" освободили Зайцево в результате ожесточенных боев. Ранее распространилась информация о том, что поселок перешел под контроль российских формирований, однако она оказалась преждевременной. Побывавшие на месте боевых действий корреспонденты ФАН сообщили, что сопротивление противника не сломлено, но удалось взять несколько важных объектов.

В частности, "вагнеровцы" заняли высоту, на которой расположена метеорологическая станция. Данный пункт ВСУ использовали для корректировки работы артиллерии. Судя по всему, данные успехи обеспечили в дальнейшем полную зачистку поселка.

В настоящее время "ЧВК Вагнера" не прекращают продвижение к Бахмуту, который является важным логистическим центром противника. Киевские войска тщательно готовились к обороне города. Здесь расположено от 15 до 30 тыс. личного состава, большую часть которого представляют наемники из стран Запада.

Несмотря на сложности, "вагнеровские" отряды продолжают уверенно один за другим брать населенные пункты. Ранее они заняли Отрадовку и Николаевку, и не намерены останавливаться на достигнутом.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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