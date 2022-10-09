Глава ГПК РБ Лаппо: Украина взорвала все мосты и заминировала дороги на границе

Практически все мосты рядом с белорусской границей взорваны украинскими бойцами (автомобильные и железнодорожные). Кроме того, ВСУ минируют дороги, сообщил глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", — заявил Лаппо.

Со стороны Украины на границу выходит тероборона, а не пограничники, уточняет он.

"Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведётся постоянная воздушная разведка", — отметил председатель белорусской погранслужбы.