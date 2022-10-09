Практически все мосты рядом с белорусской границей взорваны украинскими бойцами (автомобильные и железнодорожные). Кроме того, ВСУ минируют дороги, сообщил глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
"Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", — заявил Лаппо.
Со стороны Украины на границу выходит тероборона, а не пограничники, уточняет он.
"Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведётся постоянная воздушная разведка", — отметил председатель белорусской погранслужбы.
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