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Взрывотехник оценил подрыв Крымского моста с помощью телефона: советская школа

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Подрыв Крымского моста обсуждают не только с целью найти виновных, но и с целью понять, как могло обрушиться два пролёта от одного грузовика с взрывчаткой. Анонимно своими мыслями на этот счёт поделился эксперт-взрывотехник с двадцатилетним стажем.

Взрывотехник оценил подрыв Крымского моста с помощью телефона: советская школа

Он утверждает, что фура могла стать причиной обрушения части моста и практически, и теоретически.

"То, что я могу сказать с большой долей уверенности — мы имеем дело с классическим террористическим актом. И кто бы ни стоял за ним сейчас, видна советская подрывная школа. Учителя у нас были одни и те же. Учились ребята со всего СССР. Кто-то уехал на Западную Украину, кто-то в Израиль. Учили на совесть", — делится эксперт с "МК".

По его словам, взрывчатку проще всего перевозить вместе с азотистыми удобрениями или другой химией. При таком раскладе большого количества вещества не требуется, нужен только "инициатор этой взрывчатки".

Взрывотехник предположил, как был осуществлён механизм подрыва:

"Позвонили на телефон — водитель взял, включили определённый канал и произошёл взрыв. Скорее всего, повреждения у погибшего водителя должны быть такие же, как у того чеченского лидера, которого много лет назад взорвали как раз по радиосигналу. Взрывается он, происходит детонация взрывчатки, по цепной реакции идет детонация окислителя, который усиливает эффект в десятки раз. И этот эффект бьет по цистернам, которые трескаются от ударной волны. Естественно, они сами возгораются и тоже детонируют. Получается, что детонация идёт в несколько этапов, последовательно обрушив мост"

Происходящее могли отслеживать по спутнику из космоса или использовать систему взимания платы с грузовиков, в которой встроена система отслеживания перемещения транспорта.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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