Медведев о возмездии за Крымский мост: "Прямое уничтожение террористов"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какое наказание может последовать в ответ на подрыв Крымского моста.

Бывший президент России считает, что ответом на теракт Украины на Крымском мосту "может быть только прямое уничтожение террористов". Об этом он заявил в интервью Надане Фридрихсон.

Медведев отметил также, что при проведении частичной мобилизации в России есть случаи "стандартного раздолбайства".

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков припомнил Дмитрию Медведеву его слова про "судный день" для Украины в случае атаки на Крымский мост.