Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какое наказание может последовать в ответ на подрыв Крымского моста.
Бывший президент России считает, что ответом на теракт Украины на Крымском мосту "может быть только прямое уничтожение террористов". Об этом он заявил в интервью Надане Фридрихсон.
Медведев отметил также, что при проведении частичной мобилизации в России есть случаи "стандартного раздолбайства".
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков припомнил Дмитрию Медведеву его слова про "судный день" для Украины в случае атаки на Крымский мост.
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