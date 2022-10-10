Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населённому пункту Рубежное в ЛНР с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
По словам экспертов из представительства республики в СЦКК, атака началась 10 октября в 01:30 по местному времени. Отмечается, что украинские боевики выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS.
Сведения о возможных пострадавших и разрушениях на территории Рубежного уточняются.
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