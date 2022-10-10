Ракетным ударам подверглись Сумы, взрывы прогремели в Закарпатье и Одессе

Утро 10 октября ознаменовалось многочисленными взрывами в разных областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Военкоры "Русской весны" сообщают также о ракетных ударах, нанесённых по объектам в городе Сумы. В результате прилётов в населённом пункте отключилось электричество. Удар зафиксирован и в Конотопе Сумской области, он пришёлся по крупному машиностроительному заводу города.

Новые взрывы прогремели в Закарпатье и Одессе, а также в Харькове, где один из ударов повредил объект энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города отключён свет, появились проблемы с водоснабжением.