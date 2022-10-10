Украинские издания заявили, что школьники в Киеве на фоне взрывов перестали заниматься даже в дистанционном режиме.
По информации "Страна.ua", на западе Украины чиновники ввели удалённый формат обучения.
Ранее руководитель Киева Виталий Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры. В социальных сетях пользователи опубликовали видео с прилётом по мосту в столице. Известно, что из-за взрыва начался поджар на Киевской ТЭЦ-6.
По словам бывшего украинского парламентария Ильи Кивы, лидер страны Владимир Зеленский покинул столицу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.