Власти отменили все занятия в киевских школах

Украинские издания заявили, что школьники в Киеве на фоне взрывов перестали заниматься даже в дистанционном режиме.

По информации "Страна.ua", на западе Украины чиновники ввели удалённый формат обучения.

Ранее руководитель Киева Виталий Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры. В социальных сетях пользователи опубликовали видео с прилётом по мосту в столице. Известно, что из-за взрыва начался поджар на Киевской ТЭЦ-6.

По словам бывшего украинского парламентария Ильи Кивы, лидер страны Владимир Зеленский покинул столицу.