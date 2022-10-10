Зеленский назвал утро 10 октября тяжёлым: Десятки ракет, иранские "Шахиды"

Владимир Зеленский рассказал, какие цели, по его мнению, преследует Россия, атакуя украинские города.

Зеленский охарактеризовал сегодняшнее утро как "тяжёлое".

"Десятки ракет, иранские "Шахиды", — сказал президент Украины.

Он перечислил регионы, в которых были атакованы энергообъекты.

"Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны", — отметил Зеленский.

Украинский лидер призвал граждан оставаться в укрытиях.

"И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", — сказал глава Незалежной.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовит срочную встречу "Большой семёрки".