Марочко: ВСУшники пытаются обезличивать тела иностранных наёмников

Украинские военные стараются сделать всё возможное, чтобы бойцы союзных войск не смогли догадаться, из каких стран прибыли воюющие на стороне Киева иностранные наёмники. Для этого ВСУшники обезличивают тела убитых военных.

Об этом рассказал офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он подчеркнул, что в рядах украинской армии уже не так много ВСУшников, зато иностранных наёмников — очень много.

"Сейчас фиксируем, уже украинские военнослужащие заканчиваются, очень много иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Принимаются попытки обезличить эти трупы, чтобы мы не догадались о принадлежности данного трупа к какой-либо стране", — сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".