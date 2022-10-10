Марочко: в районе Берестового ВСУ на грузовиках увозили тела погибших наёмников

После попытки прорвать российскую оборону в районе населённого пункта Берестовое украинским военным пришлось увозить тела погибших иностранных наёмников. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, боевики 93-й украинской бригады намеревались пойти в атаку, однако потерпели неудачу.

"Под плотным огнём артиллерии и стрелкового вооружения они осуществили эвакуацию тел иностранных наёмников", — указал офицер.

Он также подчеркнул: для перевозки тел были задействованы три грузовика.

Ранее Марочко заявил, что большие потери ВСУ под Артёмовском привели к нехватке госпиталей. Это заставило военно-политическое командование Украины развернуть полевой медицинский пункт рядом с селом Благодатное, уточнил представитель Народной милиции ЛНР. Он добавил, что лечение предоставляют в первую очередь наёмным военнослужащим из западных стран.