Минобороны РФ: на Купянском направлении ликвидировано 40 боевиков и 5 танков ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ сообщает о происходящем на Купянском направлении. ВСУ предприняли попытку наступления силами четырёх ротных тактических групп в направлении Табаевки, Кисловки и Куземовки. Атаки отражены, потери ВСУ составили 40 человек личного состава и 5 танков, информирует Игорь Конашенков.