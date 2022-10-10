Пресс-служба Минобороны РФ сообщает о происходящем на Купянском направлении. ВСУ предприняли попытку наступления силами четырёх ротных тактических групп в направлении Табаевки, Кисловки и Куземовки. Атаки отражены, потери ВСУ составили 40 человек личного состава и 5 танков, информирует Игорь Конашенков.
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Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.