Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Российская армия продолжает наступательные действия в ходе специальной военной операции на Украине. Генеральный штаб ВС Украины передаёт сводку из горячих точек.

ВС России нанесли порядка 19 авиационных и 10 ракетных ударов по противнику. Совершено сверх 90 пусков из реактивных систем залпового огня. Силами российских подразделений осуществляется штурм в населённых пунктах Каменка, Первомайское, Озеряновка и Невельское. Оборонительные позиции продолжают укреплять инженерным оборудованием. С помощью беспилотников ведётся разведка с воздуха.