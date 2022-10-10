Российская армия продолжает наступательные действия в ходе специальной военной операции на Украине. Генеральный штаб ВС Украины передаёт сводку из горячих точек.
ВС России нанесли порядка 19 авиационных и 10 ракетных ударов по противнику. Совершено сверх 90 пусков из реактивных систем залпового огня. Силами российских подразделений осуществляется штурм в населённых пунктах Каменка, Первомайское, Озеряновка и Невельское. Оборонительные позиции продолжают укреплять инженерным оборудованием. С помощью беспилотников ведётся разведка с воздуха.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.