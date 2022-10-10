По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, местные власти не видят никаких признаков угроз региону со стороны Украины.
"Уже несколько дней, как только перегруппировался фронт и военные выровняли его, ничего такого, что могло бы говорить об угрозе для Херсона или Херсонской области, не существует", — сказал Сальдо представителям прессы.
Врио губернатора региона добавил, что украинская армия превосходит в этом районе ВС РФ по численности, однако российские военные намного лучше оснащены. Поэтому в данном случае руководство бросает бойцов ВСУ "просто на смерть", вынуждая противостоять самолётам и танкам.
При этом Сальдо выразил надежду, что "этот период тоже закончится".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.