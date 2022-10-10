Сальдо: в Херсонской области не видят угроз со стороны Украины

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, местные власти не видят никаких признаков угроз региону со стороны Украины.

"Уже несколько дней, как только перегруппировался фронт и военные выровняли его, ничего такого, что могло бы говорить об угрозе для Херсона или Херсонской области, не существует", — сказал Сальдо представителям прессы.

Врио губернатора региона добавил, что украинская армия превосходит в этом районе ВС РФ по численности, однако российские военные намного лучше оснащены. Поэтому в данном случае руководство бросает бойцов ВСУ "просто на смерть", вынуждая противостоять самолётам и танкам.

При этом Сальдо выразил надежду, что "этот период тоже закончится".