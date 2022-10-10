Крымские власти призвали ограничить выезд за границу для мужчин, которые подлежат частичной мобилизации. Об этом рассказал председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
Также он отметил, что чиновники выступают за создание списка, в который попадут "находящиеся под иностранным влиянием" граждане. В перечень, по мнению политиков, стоит включать уклоняющихся от частичной мобилизации россиян и людей, которые критикуют участников военной спецоперации на Украине.
"Мы предлагаем дополнить перечень ограничений, связанных со статусом иноагента, а именно прописать лишение государственных наград тех, кто оторвался от народа", — добавил Константинов.
Ранее российский лидер Владимир Путин указал на "бестолковщину" при проведении частичной мобилизации.
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