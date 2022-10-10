Власти Крыма предложили запретить выезд из РФ военнообязанным мужчинам

Крымские власти призвали ограничить выезд за границу для мужчин, которые подлежат частичной мобилизации. Об этом рассказал председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

Также он отметил, что чиновники выступают за создание списка, в который попадут "находящиеся под иностранным влиянием" граждане. В перечень, по мнению политиков, стоит включать уклоняющихся от частичной мобилизации россиян и людей, которые критикуют участников военной спецоперации на Украине.

"Мы предлагаем дополнить перечень ограничений, связанных со статусом иноагента, а именно прописать лишение государственных наград тех, кто оторвался от народа", — добавил Константинов.

Ранее российский лидер Владимир Путин указал на "бестолковщину" при проведении частичной мобилизации.