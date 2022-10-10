"Прилёт" повредил здание СБУ в Киеве - ряды сотрудников поредели

В результате сегодняшнего обстрела Киева серьёзно пострадало здание СБУ.

Как сообщают украинские СМИ, погибло "много сотрудников" этой спецслужбы, что "серьёзно затруднило её работу". Руководство организации даже высказало претензии властям, главная из них — "почему заранее не оповестили".

Напомним, что несколько дней назад СБУ получили целый ряд новых полномочий. Причём некоторым из них могло бы позавидовать гитлеровское гестапо. Интересно, воспользуются ли сотрудники спецслужбы ими, чтобы наказать чиновников, "виновных" в гибели их "товарищей"?

К слову, в результате сегодняшних российских ракетных ударов обезглавленным оказался департамент киберполиции Украины — погиб полковник Юрий Заскока.