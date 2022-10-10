Кнутов: NASAMS и IRIS-T практически невозможно включить в систему ПВО Украины

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал Pravda.Ru планы Германии передать Украине систему ПВО IRIS-T.

"Если сравнить IRIS-T и норвежско-американский комплекс NASAMS, то последний может работать по целой группе целей. Но у него небольшой достаток — время свёртывания и развёртывания достаточно большое, что делает его очень уязвимым. IRIS-T в этом отношении мобильный", — отметил Кнутов.

По его словам, немецкие IRIS-T очень сложно включить в систему противовоздушной обороны Украины.

"Комплексы NASAMS и IRIS-T должны эффективно работать по таким целям, как крылатые ракеты, в первую очередь "Калибр" и "Оникс". В обоих комплексах используется принцип "выстрелил и забыл", то есть ракеты имеют головку самонаведения. Но их недостатком является то, что их практически невозможно подключить к автоматизированной системе управления ПВО Украины. Потребуются специальные доработки. Разработка аппаратуры сопряжения займет не менее полугода, и то если этим будут заниматься американцы", — сказал собеседник издания.

Крутов считает, что Россия будет успешно выводить из строя NASAMS и IRIS-T противолокационными ракетами.

"У нас есть достаточно серьёзные средства борьбы с этими комплексами, в том числе наши противолокационные ракеты, которые могут вывести станцию наведения ракет одного и второго комплексов, превратив их в ненужный металлолом", — добавил военный эксперт.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала, что в скором времени Германия передаст Украине первую из четырёх систем ПВО средней дальности IRIS-T.