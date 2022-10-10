Под сильный артогонь сегодня, 10 октября, снова попало село Тёткино в Курской области.
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"ВСУ обстреляли район спиртзавода в Глушковском районе, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", — сказано в заявлении.
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