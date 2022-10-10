Кива: Зеленский утром сбежал из Киева, но его заставили вернуться

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром сбежал из Киева, однако его остановили по дороге в Польшу и заставили вернуться в столицу. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива.

Он считает, что Зеленский должен был встретиться с послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом.

Для демократов очень важно сейчас показать работу команды Байдена, перед выборами в конгресс США, объяснил политик.

"Однако это не значит, что Зеленский не предпримет ещё одну попытку бегства сегодня ночью", — заключил Кива в своём Telegram-канале.