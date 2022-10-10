Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром сбежал из Киева, однако его остановили по дороге в Польшу и заставили вернуться в столицу. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива.
Он считает, что Зеленский должен был встретиться с послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом.
Для демократов очень важно сейчас показать работу команды Байдена, перед выборами в конгресс США, объяснил политик.
"Однако это не значит, что Зеленский не предпримет ещё одну попытку бегства сегодня ночью", — заключил Кива в своём Telegram-канале.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.