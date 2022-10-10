Над Джанкоем, предположительно, сбит дрон ВСУ

Над крымским Джанкоем произошёл взрыв. По предварительной информации, там был сбит беспилотник ВСУ.

Над Джанкоем, предположительно, сбит дрон ВСУ

Telegram-канал "Оперативные сводки" отмечает, что после того, как взрывной волной в доме выбило стекла, ранение в плечо получила 11-летняя девочка.