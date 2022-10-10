Над крымским Джанкоем произошёл взрыв. По предварительной информации, там был сбит беспилотник ВСУ.
Telegram-канал "Оперативные сводки" отмечает, что после того, как взрывной волной в доме выбило стекла, ранение в плечо получила 11-летняя девочка.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.