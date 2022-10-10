Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось сбить почти половину крылатых ракет и дронов, запущенных по украинским городам.
Украинский лидер поблагодарил Воздушные Силы и подразделения Сухопутных войск, которые отражали атаки ВС РФ.
"Из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты. Из 24 российских беспилотников 13 сбиты. И даже после этого каждые десять минут получаю уведомление о сбитии иранских "Шахидов", — сказал президент Украины в своём вечернем обращении.
Глава Украины заверил, что действия РФ только ещё сильнее объединят украинцев.
"Украину невозможно запугать и остановить", — сказал президент Незалежной.
Зеленский объяснил, что отвечать Украина будет на полях сражений.
"Что ж, сделаем поле боя ещё более болезненным для врага", — сказал украинский лидер.
Ранее Владимир Зеленский переговорил с британским премьер-министром Лиз Трасс по поводу дальнейшей военной поддержки Украины.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.