Зеленский пригрозил РФ: "Что ж, сделаем поле боя ещё более болезненным"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось сбить почти половину крылатых ракет и дронов, запущенных по украинским городам.

Украинский лидер поблагодарил Воздушные Силы и подразделения Сухопутных войск, которые отражали атаки ВС РФ.

"Из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты. Из 24 российских беспилотников 13 сбиты. И даже после этого каждые десять минут получаю уведомление о сбитии иранских "Шахидов", — сказал президент Украины в своём вечернем обращении.

Глава Украины заверил, что действия РФ только ещё сильнее объединят украинцев.

"Украину невозможно запугать и остановить", — сказал президент Незалежной.

Зеленский объяснил, что отвечать Украина будет на полях сражений.

"Что ж, сделаем поле боя ещё более болезненным для врага", — сказал украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский переговорил с британским премьер-министром Лиз Трасс по поводу дальнейшей военной поддержки Украины.