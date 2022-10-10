Фейгин* об ответе ВСУ: "Легитимные объекты — Курск, Белгород, Ростов и Брянск"

Юрист и видеоблогер Марк Фейгин* заявил, что ракетные удары по украинским городам развязали руки ВСУ, которые теперь имеют право атаковать российские города.

Фейгин отметил, что Украина будет бить по военной и критической инфраструктуре РФ, а также по центрам принятия решений.

"Легитимными объектами являются Курск, Белгород и Ростов и Брянск. Теперь уже они в зоне повышенной опасности. Будут стрелять по ТЭЦ, по военным частям, по аэродромам топливным, станциям. Точно будет прилетать и гражданским", — сказал Фейгин, подчеркнув, что выражает исключительно свою точку зрения.

Он признал, что дальше сценарий противостояния РФ и Украины будет развиваться только по пути эскалации конфликта.

"Это так устроено — если ты стреляешь по кому-то, стреляют по тебе. И с той и с другой стороны будет гибель гражданских лиц. Если раньше Украина как-то старалась избегать этого, то теперь уже никто не будет по этому поводу париться", — заявил блогер.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, что будет отвечать на атаки украинских городов на поле боя.

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