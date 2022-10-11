Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

Высокоточными ударами по Украине ВС России выведи из строя инфраструктуру в крупных городах, однако ключевые здания где базируется военное и политическое руководство страны не были затронуты специально, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

"Это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьёзные объекты", — пояснил Сивков РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия дала понять Украине, что больше не намерена терпеть нападки в свою сторону и показала, что в случае повторения терактов, будет действовать жёстче.