Высокоточными ударами по Украине ВС России выведи из строя инфраструктуру в крупных городах, однако ключевые здания где базируется военное и политическое руководство страны не были затронуты специально, заявил доктор военных наук Константин Сивков.
"Это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьёзные объекты", — пояснил Сивков РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия дала понять Украине, что больше не намерена терпеть нападки в свою сторону и показала, что в случае повторения терактов, будет действовать жёстче.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.