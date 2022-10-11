Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что из региона в рамках частичной мобилизации призвали более 7,4 тысяч человек.
"Более 7400 мобилизованных приморцев уже проходят обучение на полигонах", — сообщили в правительстве края.
Кроме того, губернатор отметил, что регион снабдил приморцев квадрокоптерами и беспилотниками.
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