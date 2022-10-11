Более 600 человек, призванных на службу в рамках частичной мобилизации из Приморья вернулись домой.
"По словам губернатора Приморья, основная причина возвратов — состояние здоровья или наличие у мобилизованного четырёх и более несовершеннолетних детей", — говорится в сообщение регионального правительства.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко уточнил, что всего в регионе мобилизовали более 7,4 тысячи человек.
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