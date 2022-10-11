Литовкин: подлый удар по Крымскому мосту заставил ВС РФ начать новую стадию СВО

Атака на Крымский мост вынудила Россию напомнить киевскому режиму, что у ВС РФ есть ещё огромное количество сил и средств для достижения целей спецоперации.

Накануне по нескольким крупным украинским городам, включая столицу, были нанесены ракетные удары. Высокоточное оружие ВКС РФ вывело из строя энергетическую инфраструктуру на внушительной территории Украины.

"Крымский мост, по которому они (украинские власти. — Прим. ред.) нанесли подлый, кровавый и предательский удар, стал последней каплей", — отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию "Украина.ру".

Он уверен, что началась новая стадия специальной военной операции. В случае, если ВСУ нанесёт удар по российской территории, будут освобождены Днепропетровская, Сумская и даже Волынская области, добавил специалист.