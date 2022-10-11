Украинские боевики хотят приурочить масштабное наступление к 14 октября, но это только ускорит освобождение от националистов Запорожской области, заявил Владимир Рогов.
По словам представителя администрации региона, ВСУ крупной атакой хотят отметить националистический праздник и захватить Запорожскую АЭС до дождей и холодов.
"Пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется", — отметил Рогов в интервью РИА Новости.
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