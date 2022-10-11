Рогов: ВСУ готовят атаку 14 октября, но только ускорят освобождение Запорожья

Украинские боевики хотят приурочить масштабное наступление к 14 октября, но это только ускорит освобождение от националистов Запорожской области, заявил Владимир Рогов.

По словам представителя администрации региона, ВСУ крупной атакой хотят отметить националистический праздник и захватить Запорожскую АЭС до дождей и холодов.

"Пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется", — отметил Рогов в интервью РИА Новости.