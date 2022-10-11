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Рогов: по объектам ВСУ в Запорожье прилетело минимум 16 ракет

Силовые структуры

В подконтрольной киевскому режиму столице Запорожской области раздалось минимум 16 взрывов, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

"Начиная с 6.03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов", — уточнил он.

Также член главного совета администрации области пояснил, что ВКС РФ наносят высокоточным оружием удары по объектам ВСУ и инфраструктуре. В результате атаки в городе видны сильные пожары и наблюдаются перебои с электричеством.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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