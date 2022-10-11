В подконтрольной киевскому режиму столице Запорожской области раздалось минимум 16 взрывов, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Начиная с 6.03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов", — уточнил он.
Также член главного совета администрации области пояснил, что ВКС РФ наносят высокоточным оружием удары по объектам ВСУ и инфраструктуре. В результате атаки в городе видны сильные пожары и наблюдаются перебои с электричеством.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.