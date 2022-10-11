Украинские СМИ: воздушная тревога объявлена в шести областях страны

Утром 11 октября в ряде областей Украины вновь сработали оповещатели воздушной тревоги, сообщают местные средства массовой информации.

Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области могут стать вероятными мишенями для атаки ВКС РФ, уточняют украинские издания.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что утром 11 октября не менее 16 высокоточных ракет атаковали объекты ВСУ в городе Запорожье, который временно контролируется киевским режимом.