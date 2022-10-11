Утром 11 октября в ряде областей Украины вновь сработали оповещатели воздушной тревоги, сообщают местные средства массовой информации.
Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области могут стать вероятными мишенями для атаки ВКС РФ, уточняют украинские издания.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что утром 11 октября не менее 16 высокоточных ракет атаковали объекты ВСУ в городе Запорожье, который временно контролируется киевским режимом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.