Боец из-под Челябинска в одиночку уничтожил отделение украинских боевиков

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге старшего сержанта Ивана Невмержицкого, который смог уничтожить в бою подразделение ВСУ и спасти раненых товарищей.

Украинские националисты атаковали опорный пункт ВС РФ и миномётами вывели из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Невмержицкий под непрерывным огнём противника произвёл ремонт и восстановил электросети, рассказали в ведомстве.

"После восстановления техники он быстро вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил отделение противника", — гласит сообщение пресс-службы Минобороны.

Боевикам удалось подбить российскую боевую машину, но Невмержицкий спас двоих раненых бойцов из горящего броневика, эвакуировал их в укрытие и оказал первую помощь.

Превосходящие силы противника были вынуждены отступить, понеся большие потери.