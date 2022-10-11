В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге старшего сержанта Ивана Невмержицкого, который смог уничтожить в бою подразделение ВСУ и спасти раненых товарищей.
Украинские националисты атаковали опорный пункт ВС РФ и миномётами вывели из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Невмержицкий под непрерывным огнём противника произвёл ремонт и восстановил электросети, рассказали в ведомстве.
"После восстановления техники он быстро вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил отделение противника", — гласит сообщение пресс-службы Минобороны.
Боевикам удалось подбить российскую боевую машину, но Невмержицкий спас двоих раненых бойцов из горящего броневика, эвакуировал их в укрытие и оказал первую помощь.
Превосходящие силы противника были вынуждены отступить, понеся большие потери.
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