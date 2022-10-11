Осташко: украинцы пишут про "умные русские ракеты", которые летают кругами

Украинцы в соцсетях массово жалуются на "умные русские ракеты", который долгое время кружат в небе, выискивая цель для атаки.

Житель Одессы рассказал, что крылатая ракета ВКС РФ долгое время "ходит кругами", вычисляя позиции украинской ПВО.

"Хитрые маневры крылатых ракет сводят с ума укронацистов. В укропабликах настоящая паника", — написал журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

По его словам, подобные свидетельства с украинской стороны являются лучшей рекламой для русского оружия.

Ранее сообщалось, ракетным ударом уничтожен железнодорожный узел и ремзавод в Шепетовке Хмельницкой области.