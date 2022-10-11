Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах в Николаевской области, где работает система противовоздушной обороны.
Во вторник, 11 октября в местных Telegram-каналах появились данные о взрывах в ряде городов Украины, среди которых Винница, Кривой Рог, а также населённые пункты Киевской и Одесской областей.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.