В Николаевской области слышны взрывы

Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах в Николаевской области, где работает система противовоздушной обороны.

Во вторник, 11 октября в местных Telegram-каналах появились данные о взрывах в ряде городов Украины, среди которых Винница, Кривой Рог, а также населённые пункты Киевской и Одесской областей.