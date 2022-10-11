В Павлограде Днепропетровской области слышны взрывы

В Павлограде Днепропетровской области произошли сразу несколько мощных взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным военкоров, прилёт поразил железнодорожный узел. На станции находился состав с военной техникой украинской армии.