Минобороны РФ: армия Украины потеряла 40 человек на Купянском направлении

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Купянском направлении около 40 солдат ВСУ. По информации ведомства, армия Украины совершила неудачную попытку атаковать позиции РФ.