Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Купянском направлении около 40 солдат ВСУ. По информации ведомства, армия Украины совершила неудачную попытку атаковать позиции РФ.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.