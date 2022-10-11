Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Армия России пресекла наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Лавров: Вашингтон фактически принимает участие в конфликте на Украине
Эксперт Рожин назвал электростанции на Украине главными целями ударов РФ
Reuters: Зеленский попросит у лидеров "Большой семёрки" системы ПВО
Бранислав Сланчев: Путин оставил себе только один вариант — победа РФ на Украине
Новые крылатые ракеты "Калибр" ВМФ РФ летят к целям в небе над Украиной
Две американские делегации конгрессменов посетят Тайвань
Зеленский обратил внимание на качественную работу подразделений ПВО
Саратовские чиновники отменили плату за детский сад для семей мобилизованных

Минобороны РФ: армия Украины потеряла 40 человек на Купянском направлении

Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Купянском направлении около 40 солдат ВСУ. По информации ведомства, армия Украины совершила неудачную попытку атаковать позиции РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Любовь Степушова Удары по инфраструктуре Украины стали системными. Задача — смена режима Зеленского Любовь Степушова Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Последние материалы
Саратовские чиновники отменили плату за детский сад для семей мобилизованных
Частный массажист ограбил и убил жительницу Реутова
Пушилин: ДНР усиливает систему ПВО с учётом поставок западной техники Киеву
Новосибирцы горячо обсуждают смерть мальчика на уроке физкультуры
Критическая инфраструктура Ивано-Франковской области находится под обстрелом
Глава Чечни Кадыров заявил, что Украина упустила шанс на перемирие
В Белоруссии назвали задачи совместной с РФ группировки войск оборонительными
На "Роза Хутор" готовятся к школьным каникулам
Кнутов: новые средства ПВО у Киева смогут сбивать ракеты ВС РФ
Мэр Львова рассказал о взрывах в городе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников