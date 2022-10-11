МО: ВС РФ разрушили переправы через Жеребец и уничтожили свыше 20 солдат ВСУ

Представители Минобороны России заявили, что армия нашей страны ликвидировала две переправы ВСУ через реку Жеребец. По информации министерства, на Краснолиманском направлении в ходе этой операции погибли более 20 украинских военных.