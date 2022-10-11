Представители Минобороны России заявили, что армия нашей страны ликвидировала две переправы ВСУ через реку Жеребец. По информации министерства, на Краснолиманском направлении в ходе этой операции погибли более 20 украинских военных.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.