Журналисты Klymenko Time заявили о стрельбе в Киеве. Детали возможного происшествия в СМИ и социальных сетях пока не сообщали. Как отметили сотрудники "Вестей", украинские чиновники не комментировали данные издания.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.