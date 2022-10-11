В Klymenko Time рассказали о стрельбе в Киеве

Журналисты Klymenko Time заявили о стрельбе в Киеве. Детали возможного происшествия в СМИ и социальных сетях пока не сообщали. Как отметили сотрудники "Вестей", украинские чиновники не комментировали данные издания.