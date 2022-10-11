Глава МИД РФ Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что цели спецоперации не меняются: Украина не должна представлять угрозу безопасности для России. Он подчеркнул, что президент РФ обозначил эту задачу, и она меняться не будет.

"Украина не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан, которому всё дозволено, и эта вседозволенность переходит всякие границы и приводит к тому, что происходят убийства и журналистов, и политических деятелей, и депутатов Верховной рады", — сказал эксперт в эфире телеканала "Россия-1".

Лавров считает, что нельзя допускать, чтобы Украина представляла опасность для РФ вступлением в НАТО и размещением на своей территории вооружений.

Глава МИД отметил, что без искоренения нацизма на Украине государствам будет сложно существовать вместе на всём континенте.