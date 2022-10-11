Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об участии Вашингтона в вооружённом столкновении на Украине.
"Де-факто США уже завязли в конфликте", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.