Песков: американские власти "завязли" в конфликте на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об участии Вашингтона в вооружённом столкновении на Украине.

"Де-факто США уже завязли в конфликте", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.